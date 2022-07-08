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Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

08.07.2022 20:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Şanlıurfa'da bir kişi uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Merkez Haliliye ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde H.A. (49), yolda yürürken kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Sağlıklı ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan H.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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