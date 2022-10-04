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Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

04.10.2022 22:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Eyyübiye ilçesi Kadıoğlu Mahallesi'nde, Mehmet Güngördü (35), kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Güngördü müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde inceleme yapan polis çok sayıda boş kovan buldu.

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Şanlıurfa silahlı saldırı

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