Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Eyyübiye ilçesi Kadıoğlu Mahallesi'nde, Mehmet Güngördü (35), kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Güngördü müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde inceleme yapan polis çok sayıda boş kovan buldu.



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