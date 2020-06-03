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Şanlıurfa’da şimşekler gökyüzünü aydınlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2020 02:14 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da gece saatlerinde 25 derece sıcaklıkta etkili olan kısa süreli yağış ile birlikte şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

Şanlıurfa’da gece saatlerinde 25 derece sıcaklıkta etkili olan kısa süreli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Yağışla birlikte şimşekler de gökyüzünü aydınlattı. Karpostalık görüntüler, vatandaşlar tarafından kaydedildi. (İHA)

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