Şanlıurfa’da şimşekler gökyüzünü aydınlattı

\u015eanl\u0131urfa\u2019da gece saatlerinde 25 derece s\u0131cakl\u0131kta etkili olan k\u0131sa s\u00fcreli ya\u011f\u0131\u015f hayat\u0131 olumsuz etkiledi.\nYa\u011f\u0131\u015fla birlikte \u015fim\u015fekler de g\u00f6ky\u00fcz\u00fcn\u00fc ayd\u0131nlatt\u0131. Karpostal\u0131k g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler, vatanda\u015flar taraf\u0131ndan kaydedildi. (\u0130HA)G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Uygulama h\u0131zla yay\u0131l\u0131yor! Taksiciler isyan ettiSokak k\u00f6pe\u011fini sopayla d\u00f6ven adama ceza ya\u011fd\u0131Do\u011fum yapt\u0131ktan 26 g\u00fcn sonra tekrar do\u011furdu! Hem de ikiz\u2026