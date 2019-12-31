HABER
  4. Şanlıurfa'da sıra geceli 'yılbaşı' coşkusu

Şanlıurfa'da sıra geceli 'yılbaşı' coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 22:20 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da, kentin simgesi olan konuk evlerine akın eden yerli ve yabancı turistler yöreye has olan sıra gecesi ile yılbaşı kutlaması yaptı.

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA ,(DHA)- ŞANLIURFA'da, kentin simgesi olan konuk evlerine akın eden yerli ve yabancı turistler yöreye has olan sıra gecesi ile yılbaşı kutlaması yaptı.
Şanlıurfa’da yılbaşını kutlamak isteyenler, kentin simgesi olan konuk evlerine akın etti. Urfa türküleri eşliğinde eğlenen kişiler, çiğköfte yoğurdu. Yerli ve yabancı konuklar, yöresel türkü ve yemekler eşliğinde doyasıya eğlendi. Konuk evi sahibi Yeşim Ünveren, "Yeni bir yıla merhaba demek adına gelen konuklarımıza bir sıra gecesi etkinliğinde fark menülerle bir akşam yemeği sunduk. Bu yemeğimizin menüsü bugün farklı oldu. Eğlenceye yönelik biraz sıra gecesi organizasyonu yaptık, 2020 yılı tüm insanlığa ve ülkemize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.
Öte yandan kent genelinde polis ekipleri eğlence mekanları ile halkın yoğunlukta bulunduğu alanlarda güvenlik önlemi aldı.

FOTOĞRAFLI

PARTNER Şoke etti! Tatile çıktı, bağımlı oldu Şoke etti! Tatile çıktı, bağımlı oldu
Ergün Atalay: Hükümet hakemlik yapmadan anlaşma şansımız olmaz(2)Ergün Atalay: Hükümet hakemlik yapmadan anlaşma şansımız olmaz(2)
Milli Piyango sorgula: 2020 yılbaşı çekilişi sonuçları bilet sorgulamaMilli Piyango sorgula: 2020 yılbaşı çekilişi sonuçları bilet sorgulama
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da yakalandılar! Telefondan çıkan görüntüler kan dondurdu

Ankara'da yakalandılar! Telefondan çıkan görüntüler kan dondurdu

Eski futbolcu intihar etti

Eski futbolcu intihar etti

Yüzlerce kişi Büyükelçilik binasına girdi

Yüzlerce kişi Büyükelçilik binasına girdi

İşte büyük ikramiye kazanan numaralar

İşte büyük ikramiye kazanan numaralar

Taner Ölmez, Mucize Doktor'dan bölüm başı ne kadar kazanıyor?

Taner Ölmez, Mucize Doktor'dan bölüm başı ne kadar kazanıyor?

70 milyon hazineye devretti

70 milyon hazineye devretti

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Bülent Arınç'ın damadı hakkında flaş açıklama

Bülent Arınç'ın damadı hakkında flaş açıklama

2 cinayetin ardından bu kez de polisi vurdu!

2 cinayetin ardından bu kez de polisi vurdu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Piyango sorgula: 2020 yılbaşı çekilişi sonuçları bilet sorgulama

Milli Piyango sorgula: 2020 yılbaşı çekilişi sonuçları bilet sorgulama

Son dakika! Milli Piyango İdaresi'nin sitesi çöktü mü? MPİ erişim sorunu devam ediyor

Milli Piyango İdaresi'nin sitesi çöktü mü?

Milli Piyango sorgulama: 2020 yılbaşı çekilişinde amorti rakamları belli oldu

Amorti rakamları belli oldu

Son dakika! Elazığ'da 3.2 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 3.2 büyüklüğünde deprem

Taksim Meydanı'nda yeni yıl hareketliliği

Taksim Meydanı'nda yeni yıl hareketliliği

İzmir'deki kan donduran çifte cinayette yeni görüntüler ortaya çıktı

İzmir'deki kan donduran çifte cinayette yeni görüntüler ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.