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Şanlıurfa’da sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 03:09 | Son Güncelleme

Şanlıurfa-Gaziantep karayolunda gece saatlerinde etkili olan yoğun sis bulutu sürücülere zor anlar yaşattı.

Şanlıurfa’da sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü

Şanlıurfa-Gaziantep karayolunda gece saatlerinde etkili olan yoğun sis bulutu sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş açısının 5 metreye kadar düştüğü karayolunda bazı sürücüler park lambalarıyla ilerlerken bazı sürücüler ise aracını park ederek, sisin etkisini kaybetmesini bekledi.
Şanlıurfa - Gaziantep ile Şanlıurfa -Adıyaman karayolunda yaşanan yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı. Bölgede son günlerde etkili olan yağmur yağışı sonrası sis bulutu etkili oldu. Yaşanan sis nedeniyle sürücüler, görüş açısının 5 metreye kadar düştüğü yolda sis lambalarını ve dörtlülerini yakarak güçlükle ilerledi. Çok sayıda sürücü ise aracını yol kenarında park ederek sis bulutunun etkisini kaybetmesini bekledi. Sis bulutunun etkisi devam ediyor.

Şanlıurfa’da sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü

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