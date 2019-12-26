HABER
  4. Şanlıurfa’da sis ve yağmur

Şanlıurfa’da sis ve yağmur

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 13:11 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da sis ve yağmur sürücülere zor anlar yaşatıyor.Şanlıurfa’da sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, yağmurla birlikte yoğun sisle karşılaştı.

Şanlıurfa’da sis ve yağmur sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Şanlıurfa’da sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, yağmurla birlikte yoğun sisle karşılaştı. Sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sis, şehrin üzerini kapladı. Sürücüler, özelikle yüksek kesimlerde sis ve yağmur nedeniyle yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
Meteorolojiden alınan bilgiye göre, ilde bir hafta boyunca yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Ayrıca sis yoğunluğunun arttığı bölgelerde sürücülerin dikkatli olması uyarısı yapıldı.

Anlattıkları kan dondurdu! 'Beni zorla hamile bıraktı' Anlattıkları kan dondurdu! 'Beni zorla hamile bıraktı'
Okulun bahçe duvarının yıkıldığı toprak kayması tedirgin ediyorOkulun bahçe duvarının yıkıldığı toprak kayması tedirgin ediyor
HDP önündeki ailelerden biri daha çocuğuna kavuştu (3)HDP önündeki ailelerden biri daha çocuğuna kavuştu (3)
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Kanal İstanbul polemiğinde yeni gelişme! O isim görevden alındı

Kanal İstanbul polemiğinde yeni gelişme! O isim görevden alındı

O bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı

O bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı

Yarım asırlık firma konkordato ilan etti!

Yarım asırlık firma konkordato ilan etti!

'Marmaray’ı Ecevit yaptı' dedi, sosyal medya karıştı

'Marmaray’ı Ecevit yaptı' dedi, sosyal medya karıştı

Metiner'in sözleri sonrası ortalık karıştı!

Metiner'in sözleri sonrası ortalık karıştı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Uzman çavuş hayatını kaybetti!

Uzman çavuş hayatını kaybetti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MHP'den çok sert açıklama: 'Trol' ve 'troliçe'ler kendileri çalıp, kendileri oynamakta

MHP'den çok sert açıklama!

Son dakika: Karaköy'de başörtülü kızlara saldıran Semahat Yolcu'nun tutukluluğunun devamına karar verildi

Karaköy'de başörtülü kızlara saldırmıştı! Yeni gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal İstanbul'u nasıl yapacaklarını açıkladı

Kanal İstanbul'la ilgili merak edilen soruya yanıt!

Hatay'da damda erkek cesedi bulundu

Hatay'da damda erkek cesedi bulundu

Libya'ya Türk askeri gönderilecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Libya'ya Türk askeri gönderilecek mi? Erdoğan açıkladı

Son dakika! Bakan Pakdemirli: Karadeniz'deki yangınlar kontrol altına alındı

Karadeniz'deki yangınlara ilişkin flaş açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.