Şanlıurfa’da sis ve yağmur etkili oluyor

Şanlıurfa’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis ve yağmur etkisini sürdürüyor.

Şanlıurfa’da sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar yağmurla birlikte yoğun sis ile karşılaştı. Gece etkili olmaya başlayan yağmur, sabah saatlerinde beraberinde sisi de getirdi. Sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sis, şehrin üzerini kapladı. Sürücüler, sis ve yağmur nedeniyle kayganlaşan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı vatandaşlar da yağmurdan korunmak için kafasına poşet geçirerek yoluna devam etti. Sis bulutu ve yağmur etkisini sürdürüyor.

