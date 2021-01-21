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Şanlıurfa’da soba faciası: 3 ölü

21.01.2021 14:49 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Suriye uyruklu biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Camikebir Mahallesinde yaşandı.

Şanlıurfa’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Suriye uyruklu biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Camikebir Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, 2 katlı bir evin giriş katında yaşayan Suriye uyruklu 3 kişilik aile, gece sobaya kömür attıktan sonra uyudu. Öğle saatlerinde aileye ulaşamayan yakınları, evlerine gitti. Kapıyı kimsenin açmaması üzerine polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden polis ekipleri, kapıyı açtıklarında Suriye uyruklu Dünya El Saavi (10), Saye El Feyyet (65) ve Ahmet El Canot (75) isimli şahısların cesediyle karşılaştı.
Eve çağrılan sağlık ekipleri, şahısların hayatını kaybettiğini belirledi. Cesetler, olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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