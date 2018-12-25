Şanlıurfa'da soluk borusuna süt kaçan bebek öldü

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da annesinin emzirdiği sırada boğazına kaçan süt nedeniyle nefessiz kalan bir aylık Baran Yetim, yaşamını yitirdi.

Olay Direkli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; 1 aylık Baran'ı emziren Emine Yetim, bebeğinin nefessiz kaldığını fark etti. Bebeğinde morarma olduğunu gören Emine Yetim, durumu sağlık ekiplerini bildirdi. Eve gelen ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine götürülen Baran bebek, acil serviste doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Baran bebeğin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

