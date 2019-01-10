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Şanlıurfa'da soluk borusuna süt kaçan bebek öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 10.01.2019 09:49 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da annesinin emzirdiği sırada nefes borusuna süt kaçan 1 aylık Hüseyin Bayaltun, nefessiz kalarak yaşamını yitirdi.

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da annesinin emzirdiği sırada nefes borusuna süt kaçan 1 aylık Hüseyin Bayaltun, nefessiz kalarak yaşamını yitirdi.

Olay akşam saatlerinde Abdurrahman Dede Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; 1 aylık Hüseyin Bayaltun'u emziren Fadime Bayaltun, bebeğinin nefessiz kalarak morarma olduğunu görünce durumu sağlık ekiplerini bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri bebeği yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Hüseyin bebek, doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Emzirme esnasında soluk borusuna süt kaçtığı tespit edilen Bayaltun'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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