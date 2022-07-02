Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş ürünler imha edildi

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, zabıta ekipleri, denetimlerde ele geçirilen son kullanma tarihi geçmiş 4 bin 200 gıda ürününü imha etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Eyyübiye Belediyesi zabıta ekiplerinin halk sağlığını korumaya yönelik denetimleri sürüyor.
Bu kapsamda zabıta ekipleri, ilçe genelinde 460 nokta bakkal ve marketlere yönelik yaptığı denetimlerde bazı ürünlerin son kullanma tarihi geçmiş ve bozuk olduğunu tespit etti.
El konulan ve aralarında süt, un, yağ, salam, cips ile içeceklerin bulunduğu 4 bin 200 gıda ürünü ekiplerce imha edildi.
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