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Şanlıurfa’da sosyal medyada terör propagandası yapanlara operasyon: 15 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 14:42 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü propagandasını yaptıkları belirlenen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’da sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün propagandasını yaptıkları belirlenen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şanlıurfa’da sosyal medyada terör propagandası yapanlara operasyon: 15 gözaltı

Şanlıurfa’da sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü propagandasını yaptıkları belirlenen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’da sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün propagandasını yaptıkları belirlenen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı ve silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 15 şahıs gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 10’u adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 5 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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