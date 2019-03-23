HABER

Şanlıurfa'da SP'li kişi bacağından vuruldu, seçim bürosuna ateş açıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2019 20:56 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’nın Birecik ilçesinde, Rahim K., iddiaya göre tartıştığı Saadet Partili Mustafa Aslan’ı bacağından yaraladıktan sonra piyade tüfeği ile Saadet Partisi seçim bürosu önünde rast gele ateş açtı.

Şanlıurfa'da SP'li kişi bacağından vuruldu, seçim bürosuna ateş açıldı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’nın Birecik ilçesinde, Rahim K., iddiaya göre tartıştığı Saadet Partili Mustafa Aslan’ı bacağından yaraladıktan sonra piyade tüfeği ile Saadet Partisi seçim bürosu önünde rast gele ateş açtı. Olayda mermilerin isabet ettiği bir otomobilde de hasar oluşurken, Rahim K. polise teslim oldu.
Olay, akşam saatlerinde Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Rahim K. ile Saadet Partili olduğu öğrenilen Mustafa Aslan arasında iddiaya göre bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen tartışmada Rahim K., yanındaki tabancayla ateş ettiği Aslan’ı bacağından yaraladı. Olay yerinden kaçan Rahim K., ardından otomobille Saadet Partisi’nin seçim bürosu önüne gelerek piyade tüfeği ile rast gele ateş ederek kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı ile olay yerine özel harekat polisleri ve TOMA’ların da olduğu polis ekipleri sevk edildi. Mustafa Aslan ise Birecik Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı. Olayın duyulması üzerine seçim bürosu önünde toplanan partilileri polis güçlükle sakinleştirdi.
SP BİRECİK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAYA TEPKİ GÖSTERDİ
SP Birecik Belediye Başkan Adayı Serhat Mehmet Hamdi Dirier, yaşananlara tepki gösterdi. Olayın partililere karşı işlenen bir saldırı olduğunu ifade eden Dirier, "Rahim K., bugün tartıştığı Mustafa Aslan arkadaşımızı hastane caddesinde darp edip tabancayla bacağından yaraladı. Bunun ardından partimizin önüne gelip uzun namlulu tüfekle korkutma ve tehdit amaçlı havaya ateş açtı. Biz bu olayı kınıyoruz. Adalette güveniyoruz. Bu şahısların gözaltına alınmasını bekliyoruz. Birecik halkını sağduyuya davet ediyorum. Çete mantığıyla bu şehir yönetilemez" dedi.
Yaşanan olayların ardından polis bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı.Rahim K.'nın ise polis ekiplerine teslim olduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Şanlıurfa'da SP'li kişi bacağından vuruldu, seçim bürosuna ateş açıldıŞanlıurfa'da SP'li kişi bacağından vuruldu, seçim bürosuna ateş açıldıŞanlıurfa'da SP'li kişi bacağından vuruldu, seçim bürosuna ateş açıldıŞanlıurfa'da SP'li kişi bacağından vuruldu, seçim bürosuna ateş açıldı

Yasak aşkın böylesi! 'Benden değil' diyerek DNA testi istedi, çocuk öyle birinden çıktı ki!Yasak aşkın böylesi! 'Benden değil' diyerek DNA testi istedi, çocuk öyle birinden çıktı ki!
Düğün salonunda asma tavan çöktü, faciadan kıl payı dönüldüDüğün salonunda asma tavan çöktü, faciadan kıl payı dönüldü
Düğün salonunun asma tavanı çöktü: 2 yaralıDüğün salonunun asma tavanı çöktü: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gündemi sarsacak iddia: Trump imzayı atıyor!

Gündemi sarsacak iddia: Trump imzayı atıyor!

Devlet Bahçeli'den Mansur Yavaş'a sert sözler

Devlet Bahçeli'den Mansur Yavaş'a sert sözler

Diriliş Ertuğrul dizisi ne zaman final yapıyor?

Diriliş Ertuğrul dizisi ne zaman final yapıyor?

Beşiktaş'tan yeni teknik direktör açıklaması

Beşiktaş'tan yeni teknik direktör açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da flaş açıklamalar

Soylu'dan flaş İHA açıklaması: Öyle bir aparat takıyoruz ki...

Soylu'dan flaş İHA açıklaması: Öyle bir aparat takıyoruz ki...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öğrenci evinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Öğrenci evinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Üniversite öğrencisi halı sahada kalp krizi geçirerek öldü

Üniversite öğrencisi halı sahada kalp krizi geçirerek öldü

Yozgat'ta Ümit Boyraz'ın vahşice öldürülmesine ilişkin soruşturmada 4 gözaltı

Korkunç olayda yeni gelişme! Cesedini preslemişler...

Tanık odasında tacizde bulunmakla suçlanan polisle ilgili flaş gelişme

Tanık odasında tacizle suçlanıyordu! Flaş gelişme...

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsünü sıkıştığı yerden itfaiye kurtardı

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsünü itfaiye kurtardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.