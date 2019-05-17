Şanlıurfa'da sulama kanalı borusu patladı, ekili arazileri su bastı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde 30 kırsal mahallenin tarımsal su ihtiyacını karşılayan DSİ'ye ait sulama borusu patladı, yüzlerce dönüm ekili araziyi su bastı.

İlçeye bağlı Yıldız Mahallesi yakınlarından geçen DSİ'ye ait sulama kanalındaki boru hattı, 2 gün arayla ikinci kez bilinmeyen nedenle patladı. Büyük bir deliğin oluştuğu borudan çıkan su nedeni ile yüzlerce dönüm ekili arazi ve bazı sokaklar su altında kaldı. Evlere kadar ulaşan su zarara neden oldu. Kendi imkanlarıyla evlere kadar ulaşıp tarım arazilerini basan suları tahliye etmeye çalışan çiftçiler yetkililerden mağduriyetlerinin gidermelerini istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler boruyu onarmak için çalışmalara başladı.

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