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Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen at kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 20:43 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen at kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sulama kanalına düşen at, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çemlik Mahallesi'nde Hasan Yüksel, atının sulama kanalına düştüğünü görünce, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen ekipler, 2 metre genişliğindeki kanalın içinde, taşların arasına sıkışan ve hareket edemeyen atı kurtarmak için çalışma başlattı.

İtfaiye ekipleri, iş makinesine bağlanan halat yardımıyla atı çekerek kurtardı.

Yara almadığı belirlenen at, sahibine teslim edildi.

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