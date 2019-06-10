Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuğun kaybolması

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde dün sulama kanalına düşerek kaybolan çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

Tarlabaşı Mahallesi'nde bölgeden geçen sulama kanalına düşen ve akıntıya kapılarak kaybolan 12 yaşındaki Abdulkadir Kuş için dün ara verilen arama çalışmaları tekrar başladı.

Çocuğun akrabaları ile vatandaşların da destek verdiği jandarma ve su altı polis ekipleri, arama çalışmalarını kanalın 12 kilometrelik kısmında sürdürüyor.

Ekipler, özellikle kanaldaki regülatör kapakları ve mazgalların bulunduğu alanlarda gözlem yapıyor.

Kanaldaki su seviyesinin düşmesini bekleyen su altı polisinin, suyun içinde çocuğu arama çalışması yapacağı öğrenildi.

