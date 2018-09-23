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Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 20:39 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde sulama kanalına düşen çocuk boğuldu.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Keserdere Mahallesi'nden geçen sulama kanalı yakınında oynayan 6 yaşındaki Emrullah İlan, dengesini kaybederek kanala düştü.

Çevredekilerin kurtarmaya çalıştığı İlan, kısa süre sonra suda kayboldu. İlan'ın cesedi, suya düştüğü yere yaklaşık bir kilometre mesafede bulundu.

Ceset otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
boğulma Eyyübiye Şanlıurfa

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