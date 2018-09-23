Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde sulama kanalına düşen çocuk boğuldu.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Keserdere Mahallesi'nden geçen sulama kanalı yakınında oynayan 6 yaşındaki Emrullah İlan, dengesini kaybederek kanala düştü.
Çevredekilerin kurtarmaya çalıştığı İlan, kısa süre sonra suda kayboldu. İlan'ın cesedi, suya düştüğü yere yaklaşık bir kilometre mesafede bulundu.
Ceset otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Meteoroloji duyurdu: Salı gününden itibaren kutup soğukları geliyor
Gerilim zirvede! Önce ABD şimdi Suudi Arabistan
Van Gölü’nde 4.0 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Son Depremler)
Eski eşini yastıkla boğdu! İfadesi kan dondurdu
İstemihan Talay CHP Mersin Büyükşehir adaylığını açıkladı
Banka müdüründen 100 milyon TL'lik büyük vurgun! Kardeşi İstanbul'da gözaltına alındı
Son dakika! İran Devrim Muhafızları'ndan korkunç tehdit: Ölümcül ve unutulmaz bir intikam alacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP'nin af tasarısı için ilk açıklama
Twitter'dan korkutan açıklama: Virüs tespit edildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum