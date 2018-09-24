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Şanlıurfa’da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2018 01:21 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da evlerinin yakınında geçen sulama kanalı kenarında oynayan Emrullah İlan (6) dengesini kaybederek düştüğü suda boğuldu.

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da evlerinin yakınında geçen sulama kanalı kenarında oynayan Emrullah İlan (6) dengesini kaybederek düştüğü suda boğuldu.
Olay, akşam saatlerinde Eyyübiye’ye bağlı Keserdere Mahallesi'nden geçen sulama (DSİ) ait sulama kanalında meydana geldi. İddiaya göre evlerinin yakınında oynayan Emrullah İlan, dengesini kaybederek kanala düştü. Akıntılı suya düşen çocuğu görenlerin kurtarmaya çalışması sonuçsuz kalınca bölgeye dalgıç polisler çağrıldı. İhbarla bölgeye sevk edilen dalgıçlar, küçük İlan'ın cesedini, suya düştüğü yere yaklaşık bir kilometre mesafede bulundu. Ceset otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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