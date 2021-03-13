Şanlıurfa’da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde sulama kanalına düşen 4 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, olay, Ceylanpınar ilçe kırsalındaki Keserdere Mahallesi yakınlarında yaşandı. Mahalleden geçen sulama kanalı civarında oynayan Medine Yıldız (4), dengesini kaybederek kanala düştü. Çevredekilerin kurtarmaya çalıştığı Yıldız, kısa süre sonra suda kayboldu. Olayı gören vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan Yıldız, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yıldız, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.