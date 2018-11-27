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Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 27.11.2018 20:39 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, evlerinin yakınından geçen sulama kanalına düşen 10 yaşındaki Musa İdikurt, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk öldü

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, evlerinin yakınından geçen sulama kanalına düşen 10 yaşındaki Musa İdikurt, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Siverek’e bağlı Çağdaş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evlerinin yakınlarından geçen sulama kanalının çevresinde oynayan Musa İdikurt, dengesini kaybederek suya düştü. Küçük çocuğun suya düştüğünü gören yakınlarının seferber olduğu kurtarma çalışmasında İdikurt, sudan çıkartılarak olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük çocuk acil serviste yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İdikurt’un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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