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Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen eşeği itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 20:47 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen eşeği itfaiye kurtardı

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen eşeği itfaiye kurtardı

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen eşek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Harran ilçesine bağlı Şükrü Ali Mahallesi kırsalında bir eşek, mısır tarlası civarında bulunan, bir metre derinliğindeki dolu sulama kanalına düştü.

Uzun süre bulunduğu yerde çırpınan hayvanı fark eden çevredekilerin eşeği kurtarma çabası olumsuz sonuçlanınca durum Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, eşeği, beline bağladıkları halat ve araç yardımıyla yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kanaldan çıkardı.

Ekipler tarafından temizlenen eşek daha sonra sahibine teslim edildi.

Mahalle muhtarı Eyüp Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvanı kurtarmak için seferber olduklarını söyledi.

Zor durumda kalan hayvanı itfaiye erlerinin desteğiyle ancak çıkarabildiklerini belirten Yıldız, "Belediye ekiplerimize gerçekten teşekkür ediyoruz. Uzak demeden gelip hayvanımızı kurtardılar. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." diye konuştu.

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen eşeği itfaiye kurtardı

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Anahtar Kelimeler:
eşek itfaiye kurtarma Şanlıurfa

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