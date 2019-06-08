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Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen genç kayboldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 19:39 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen genç kayboldu

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sulama kanalına düşen genç kayboldu.

Alınan bilgiye göre, Halil Akcan (20) kuzenleriyle ilçeye bağlı Karataş Mahallesi'ndeki sulama kanalının çevresinde dolaşmaya çıktı.

Bir süre sonra ayaklarını yıkamak amacıyla suya sokan Akcan, dengesini kaybederek kanala düştü.

Akcan'ın suda kaybolması üzerine durum jandarma ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri kanalda arama çalışması başlattı.

Halil Akcan'ın Gaziantep'ten ailesinin yanına geldiği, 4 ay sonra da askere gideceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
düşme itfaiye sulama kanalı Suruç Şanlıurfa

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