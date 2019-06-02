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Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen iki kişi boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 20:50 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen iki kişi boğuldu

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sulama kanalına düşen biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ailesiyle Suruç Geçici Barınma Merkezinde yaşayan Suriyeli Yasemin Keyyalı (6), sulama kanalı kenarında oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek suya düştü.

Akıntıya kapılan küçük çocuk bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen su altı polis ekipleri, kanalda arama çalışması başlattı.

Ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından Keyyalı'nın cansız bedenine ulaştı.

İlçeye bağlı Yukarı Alacık Mahallesi'nde ise pamuk tarlasında çalışan İbrahim Halil Kılıç (24), yüzünü yıkamak için sulama kanalının kenarına indi. Kılıç, yüzünü yıkadığı sırada dengesini kaybederek suya düştü.

Olay yerine gelen su altı polis ekipleri tarafından kanaldan çıkarılan Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kılıç'ın 4 ay önce evlendiği ve tarlada çalışmak için Yukarı Alacık Mahallesi'ne yerleştiği öğrenildi.

Keyyalı ve Kılıç'ın cenazeleri incelenmek üzere Suruç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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