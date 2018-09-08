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Şanlıurfa'da sulama kanalına giren çocuk boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 17:16 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da sulama kanalına giren çocuk boğuldu

Şanlıurfa'da serinlemek için sulama kanalına giren çocuk boğuldu.

Alınan bilgiye göre, yüzmek için Tek Tek Dağları Milli Parkları yakınından geçen sulama kanalına giren Ahmet Bütün (15), bir süre sonra akıntıya kapıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sualtı polis ekipleri, yaklaşık bir saatlik arama çalışması sonucu, gencin suya girdiği yerin yaklaşık 300 metre ilerisinde cansız bedenine ulaştı.

Bütün'ün cesedi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
boğulma Çocuk Şanlıurfa

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