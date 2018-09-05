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Şanlıurfa'da sulama kanalına giren Suriyeli çocuk boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 18:44 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da sulama kanalına giren Suriyeli çocuk boğuldu

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, sulama kanalına giren Suriyeli çocuk boğuldu.

Alınan bilgiye göre, yüzmek için Suruç Konaklama Tesisleri yakınlarından geçen sulama kanalına giren Muhammed Yosef (14), bir süre sonra akıntıya kapıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sualtı polis ekipleri ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi yaklaşık bir saatlik arama çalışması sonucu Yosef'in cansız bedenine ulaştı.

Suriyeli çocuğun cesedi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
boğulma Suruç Şanlıurfa

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