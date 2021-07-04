Şanlıurfa'da sulama kanalında ceset bulundu

Şanlıurfa'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesine bağlı kırsal Şenocak Mahallesi yakınlarından geçen sulama kanalında ceset gören vatandaşlar durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri, kanala girerek cesedi çıkardı.

Bir erkeğe ait olduğu belirlenen ceset, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



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