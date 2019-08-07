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Şanlıurfa'da şüpheli ölüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 19:03 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da şüpheli ölüm

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Birecik Adliyesinde görevli Diyar Demirtuğ'un (42) işe gitmemesi üzerine Meydan Mahallesi'ndeki evine giden mesai arkadaşları, kapının da açılmamasının ardından durumu polise bildirdi.

Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, Demirtuğ'un hareketsiz yattığını gördü. Yapılan incelemede, Diyar Demirtuğ'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Demirtuğ'un cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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Birecik otopsi ölüm Şanlıurfa şüpheli

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