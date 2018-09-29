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Şanlıurfa'da, Suriyeli gerginliği (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2018 22:30 | Son Güncelleme

45 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Şanlıurfa'da çıkan kavgada 2 kardeşin Suriyeliler tarafından öldürülmesinin ardından kent merkezinde yaşanan gerginlikte Suriyelilerin iş yerlerine zarar veren 30 kişi ile sosyal medya paylaşımları ile halkı provoke eden 15 kişi gözaltına alındı.

45 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Şanlıurfa'da çıkan kavgada 2 kardeşin Suriyeliler tarafından öldürülmesinin ardından kent merkezinde yaşanan gerginlikte Suriyelilerin iş yerlerine zarar veren 30 kişi ile sosyal medya paylaşımları ile halkı provoke eden 15 kişi gözaltına alındı. Kent merkezindeki gerginlik polisin müdahalesiyle sonlandırılırken, gözaltına alınan 45 kişinin sorgulanmasına başlandı. Öte yandan çeşitli suçlara karıştığı saptanan 639 Suriyeli ise Göç İdaresi tarafından sınır dışı edildi. Osmanlı Mahallesi'nde komşu olan Türk ve Suriyeli ailelerin çocukları arasındaki tartışma nedeniyle çıkan kavganın ardından yaşanan olaylar için Şanlıurfa Valisi kentteki sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve muhtarlarla bir araya gelerek sükunet çağrısında bulundu. Vali Abdullah Erin, Şanlıurfa halkını provokatörlere karşı uyararak, şöyle konuştu: “Birilerinin bu olayları kamu düzenine, toplumsal barışa karşı araca dönüştürmesine asla müsaade etmeyiz. Urfa dünyada eşine benzerine az rastlanır bir vefa örneği gösteriyor. Cumhurbaşkanımızdan en alt kademeye kadar Suriyeliler için ‘misafirimiz’ diyoruz. Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine dönmeleri için hazırlık çalışmaları içerisinde olduğumuzu da ifade ediyoruz. Urfa 7-8 senedir 550 bin Suriyeli ağırlama başarısını gösterdi. Suriyelilerin iş yerlerine, evlerine, kapılarına dayanma noktasına getirilen anlayışı da yine nefretle kınıyorum. Böyle bir şeyi kabul edemeyiz. Suriyeli misafirlerden, mültecilerden asayiş olaylarına karışan suç işleyen, suça meyilli olanlara hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz. Bunların toplumun huzurunu bozmasına müsaade edemeyiz. Sosyal medyada bazı art niyetlilerin, kötü niyetlilerin mesajlarını iğrenerek okudum. Böyle bir zihniyeti kabul edemeyiz.”

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