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Şanlıurfa'da, Suriyeli gerginliği (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2018 00:29 | Son Güncelleme

SURİYELİ BABA, TÜRKÇE BİLEN KIZIYLA SAĞDUYU ÇAĞRISINDA BULUNDU Şanlıurfa’da 2 kardeşin ölümü üzerine kent merkezinde Suriyelilere yönelik gerçekleştirilen saldırılara ilişkin sosyal medya hesabından video yayınlayan Suriyeli baba Ahmet Sabra,  Türkçe bilen kızıyla sağduyu çağrısında bulundu.

Şanlıurfa'da, Suriyeli gerginliği (3)

SURİYELİ BABA, TÜRKÇE BİLEN KIZIYLA SAĞDUYU ÇAĞRISINDA BULUNDU
Şanlıurfa’da 2 kardeşin ölümü üzerine kent merkezinde Suriyelilere yönelik gerçekleştirilen saldırılara ilişkin sosyal medya hesabından video yayınlayan Suriyeli baba Ahmet Sabra, Türkçe bilen kızıyla sağduyu çağrısında bulundu.
Geçen Perşembe günü Osmanlı Mahallesi'nde birbirine komşu olan iki ailenin çocuk kavgasına büyüklerin karışması sonucu 2 kardeşin ölümü, 3 kardeşin yaralanması üzerine tırmanan gerginlik sağduyu çağrılarıyla sonlandırılmaya çalışılıyor. Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Şanlıurfa’ya yerleşen Suriyeli baba Ahmet Sabra, kent merkezinde Suriyelilere yönelik artan saldırılara karşılık Türkçe bilen kızı Şerza Sabra aracılığıyla çektiği videoyu sosyal medya hesabından yayınlayarak sağduyu çağrısında bulundu. Kısa sürede ilgi gören videoda Suriyeli baba Ahmet Sabra Arapça konuştuğunu Türkçeye çeviren kızı Şerza Sabra aracılığıyla şu mesajları illetti:
"Merhaba Türk kardeşlerimiz, benim babamın adı Ahmet Sabra benim adım Şerza Sabra size bir mesaj göndereceğim. Suriyeli olarak bize kucak açan Türkiye’ye teşekkür ediyoruz. Bir teşekkür de Türk devletine yapıyoruz. Bizi yalnız bırakmadığı için binlerce kez teşekkür ediyoruz. Bizler Suriyeliyiz. Bizim içimizde bazıları iyi, bazıları da çok kötü. Bir elin 5 parmağı bir değildir. Bizim bütün Suriyeliler iyi veya hepsi kötü diye bir şey yoktur. Biz Müslümanız. Bizlerde bu durumu hiç kabul etmiyoruz. Bizlere kucak açan Şanlıurfalılara bir Suriyelinin Türkiye’ye kötülük yapmasını asla istemiyoruz. Biz sizinleyiz, biz sizi çok seviyoruz. Bize zalimlik yapmayın. Çünkü Allah biliyor biz hepimiz kötü değiliz. Biz savaştan kaçtık Türkiye’ye gezmek için gelmedik. Bizlerde sizinle aynı karardayız. Sizler İslam’da bizim kardeşimizsiniz. Kanımız ve canımız Türkiye’dir. Son olarak bütün Türkiye’ye teşekkür ediyoruz."

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)

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Şanlıurfa'da, Suriyeli gerginliği (3)

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