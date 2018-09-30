HABER

Şanlıurfa'da, Suriyeli gerginliği (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2018 09:22 | Son Güncelleme

SURİYELİ BABA, TÜRKÇE BİLEN KIZIYLA SAĞDUYU ÇAĞRISINDA BULUNDU Şanlıurfa’da 2 kardeşin ölümü üzerine kent merkezinde Suriyelilere yönelik gerçekleştirilen saldırılara ilişkin sosyal medya hesabından video yayınlayan Suriyeli baba Ahmet Sabra,  Türkçe bilen kızıyla sağduyu çağrısında bulundu.

SURİYELİ BABA, TÜRKÇE BİLEN KIZIYLA SAĞDUYU ÇAĞRISINDA BULUNDU

Şanlıurfa’da 2 kardeşin ölümü üzerine kent merkezinde Suriyelilere yönelik gerçekleştirilen saldırılara ilişkin sosyal medya hesabından video yayınlayan Suriyeli baba Ahmet Sabra, Türkçe bilen kızıyla sağduyu çağrısında bulundu.

Geçen Perşembe günü Osmanlı Mahallesi'nde birbirine komşu olan iki ailenin çocuk kavgasına büyüklerin karışması sonucu 2 kardeşin ölümü, 3 kardeşin yaralanması üzerine tırmanan gerginlik sağduyu çağrılarıyla sonlandırılmaya çalışılıyor. Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Şanlıurfa’ya yerleşen Suriyeli baba Ahmet Sabra, kent merkezinde Suriyelilere yönelik artan saldırılara karşılık Türkçe bilen kızı Şerza Sabra aracılığıyla çektiği videoyu sosyal medya hesabından yayınlayarak sağduyu çağrısında bulundu. Kısa sürede ilgi gören videoda Suriyeli baba Ahmet Sabra Arapça konuştuğunu Türkçeye çeviren kızı Şerza Sabra aracılığıyla şu mesajları illetti:

"Merhaba Türk kardeşlerimiz, benim babamın adı Ahmet Sabra benim adım Şerza Sabra size bir mesaj göndereceğim. Suriyeli olarak bize kucak açan Türkiye’ye teşekkür ediyoruz. Bir teşekkür de Türk devletine yapıyoruz. Bizi yalnız bırakmadığı için binlerce kez teşekkür ediyoruz. Bizler Suriyeliyiz. Bizim içimizde bazıları iyi, bazıları da çok kötü. Bir elin 5 parmağı bir değildir. Bizim bütün Suriyeliler iyi veya hepsi kötü diye bir şey yoktur. Biz Müslümanız. Bizlerde bu durumu hiç kabul etmiyoruz. Bizlere kucak açan Şanlıurfalılara bir Suriyelinin Türkiye’ye kötülük yapmasını asla istemiyoruz. Biz sizinleyiz, biz sizi çok seviyoruz. Bize zalimlik yapmayın. Çünkü Allah biliyor biz hepimiz kötü değiliz. Biz savaştan kaçtık Türkiye’ye gezmek için gelmedik. Bizlerde sizinle aynı karardayız. Sizler İslam’da bizim kardeşimizsiniz. Kanımız ve canımız Türkiye’dir. Son olarak bütün Türkiye’ye teşekkür ediyoruz."

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)

PARTNERDubai prensinin inanılmaz yaşamı! Satın alamayacağı şey yokDubai prensinin inanılmaz yaşamı! Satın alamayacağı şey yok
Uyuşturucu satıcısı dizi oyuncusu çıktıUyuşturucu satıcısı dizi oyuncusu çıktı
Elanur'a çarparak ölümüne neden olan 2 Suriyeli yakalandıElanur'a çarparak ölümüne neden olan 2 Suriyeli yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şanlıurfa'da yüzlerce Suriyeli sınır dışı edildi!

Şanlıurfa'da yüzlerce Suriyeli sınır dışı edildi!

Bebek yapmak için ilişkiye girmeye gerek kalmayacak!

Bebek yapmak için ilişkiye girmeye gerek kalmayacak!

İşte Nusret'te yanan kadın! İş adamı sevgilisi için özel ekip ayarladı

İşte Nusret'te yanan kadın! İş adamı sevgilisi için özel ekip ayarladı

Mehmet Uslu hayatını kaybetti

Mehmet Uslu hayatını kaybetti

Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Suriyeliler memleketlerine dönüyor! Hedef yıl sonuna kadar 5 bin kişi

Suriyeliler memleketlerine dönüyor! Hedef yıl sonuna kadar 5 bin kişi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye'de mimarisiyle öne çıkan camiler

Türkiye'de mimarisiyle öne çıkan camiler

Adana'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanmıştı... Dizi oyuncusu çıktı!

Adana'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanmıştı... Dizi oyuncusu çıktı!

Dünyada en çok çayı hangi ülke tüketiyor?

Dünyada en çok çayı hangi ülke tüketiyor?

Yer Sivas! Hayran kaldılar...

Yer Sivas! Hayran kaldılar...

Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Masaj salonuna fuhuş operasyonu! Böyle basıldılar

Masaj salonuna fuhuş operasyonu! Böyle basıldılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.