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Şanlıurfa’da, Suriyeli gerginliğine esnaftan ilginç çözüm

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2018 16:38 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’da 2 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı Türk ve Suriyeliler arasında yaşanan silahlı kavganın ardından bazı kişilerin Suriyelilere ait işyerlerine saldırıp zarar vermesiyle kentte çıkan gerginlik polisin müdahalesiyle engellendi.

Şanlıurfa’da, Suriyeli gerginliğine esnaftan ilginç çözüm

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da 2 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı Türk ve Suriyeliler arasında yaşanan silahlı kavganın ardından bazı kişilerin Suriyelilere ait işyerlerine saldırıp zarar vermesiyle kentte çıkan gerginlik polisin müdahalesiyle engellendi. Olası durumlara karşı polisin teyakkuzda olduğu kentte Suriyeliler işyerlerini açmazken, bazı Türk esnaf ise işyerlerine ‘Vallahi bilahi Suriyeli değil Urfalıyız’ şeklinde yazılar yazdı.
Geçen Perşembe günü Osmanlı Mahallesi'nde birbirine komşu olan Türk ve Suriyeli ailelerin çocukları kavga etti. Ailelerinin de dahil olmasıyla büyüyen kavgada Suriyelilerin tüfekle ateş açması sonucu Mahmut ve Mesut Dağ kardeşler öldü, 3 kardeşleri ise yaralandı. Yaşananların ardından sosyal medya hasıplarından örgütlenen çok sayıda kişi Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı Eyyübiye, Osmanlı, Devteşti ve Atatürk mahallelerinde toplandı. Öfkeli kalabalık, mahallelerde Suriye uyruklu kişilerin ev ve işyerlerine saldırıp taş ve sopalarla zarar verdi. Polisin müdahalesiyle gruplar dağıtılırken, bu kişileri sosyal medyadan örgütleyerek sokağa çağırdığı belirlenen 8 kişi gözaltına alındı.
Tansiyonun düştüğü kentte olumsuzluk yaşanmaması için polis, Suriyelilerin yoğun yaşadığı semtlerde ve ana caddelerde yoğun önlem aldı. Yaşananların ardından kent merkezinde çoğu Suriyeli kendilerine ait işyerlerini bugün açmadı. Suriyelilere ait iş yerlerine yönelik zarar verilmesi üzerine bazı Türk esnafın ise işyerlerinin camına ‘Vallahi bilahi Suriyeli değil Urfalıyız’ yazısı astığı görüldü.
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Şanlıurfa’da, Suriyeli gerginliğine esnaftan ilginç çözümŞanlıurfa’da, Suriyeli gerginliğine esnaftan ilginç çözümŞanlıurfa’da, Suriyeli gerginliğine esnaftan ilginç çözümŞanlıurfa’da, Suriyeli gerginliğine esnaftan ilginç çözüm

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