Türkiye'de en fazla Suriyelinin bulunduğu Şanlıurfa'da, mülteci ve sığınmacılar için Türkiye Barolar Birliği (TBB) ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından Hukuk Kliniği açıldı.
TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, "Türkiye’de Mülteci, Sığınmacı ve Geçici Koruma Altındaki Kişilerin Adalete Erişimlerinin Desteklenmesi" projesi kapsamında, İmam Bakır Mahallesi'nde kurulan Hukuk Kliniği'nin açılışında yaptığı konuşmada, Şanlıurfa'da çok sayıda Suriyeli bulunduğunu söyledi.
Feyzioğlu, dünyada hiçbir ülkenin Türkiye'nin üstlendiği bu göreve yakın bir sorumluluğu üstlenmediğine dikkati çekerek, Avrupa'da konuşulan sayıların 30 ve 40 bin mülteciyi alıp almamalarıyla sınırlı olduğunu belirtti.
Bu anlamda Türkiye'nin büyük bir yükün altında olduğunun her platformda dile getirilmesinin gerektiğini vurgulayan Feyzioğlu, şunları kaydetti:
"Yaklaşık 4 milyon Suriyeliyi Türkiye'de misafir ediyoruz. Bu 4 milyon kişi dezavantajlı olması nedeniyle potansiyel suç mağduru, potansiyel suç faili. Bu büyük sorunla hepimiz el ele verip boğuşmak ve başarmak zorundayız. Bunu yaparken de bir eziklik duymadan Türkiye'nin dünyadaki en büyük işi ve sorumluluğu üstlendiğini bilerek yapmak zorundayız. Bir anda 4 milyon yeni kişi yükünü adli yardım bütçemizin kaldırması mümkün değildir. Çünkü Türkiye'de adli yardım hizmeti avukatların çok büyük fedakarlıklarıyla yürüyor. Avukatlar ücretlerini 1,5-2 yıl sonra alabiliyor. Yüz binlerce davanın ücretinin 2 sene sonra alındığını düşünün, avukatların ne kadar büyük bir fedakarlık yaptığını anlarsınız. O zaman bu bütçenin en azından mülteciler, sığınmacılar açısından desteklenmesi gerekiyordu."
Feyzioğlu, bir diğer projelerinin adli yardım fonunun mültecilere ve geçici sığınmacılara yardımla ilgili desteklenmesi olduğunu dile getirerek, bir sonraki aşamada meslektaşlarının sığınmacılara verdiği adli yardım hizmetinin, adli yardım içindeki bu özel fondan karşılanır hale geleceğini aktardı.
Şanlıurfa'daki bu hukuk kliniğinin Türkiye'de bir ilk olduğunu belirten Feyzioğlu, şöyle devam etti:
"Bu hukuk kliniğimiz öncelikle avukatlara hizmet edecek. Meslektaşlarım mülteci hukukuyla ilgili bir sorunla karşılaştıklarında burada özel olarak yetişmiş konunun uzmanı olmuş avukat arkadaşlarımızdan hukuki destek alacaklar. Buraya müracaat eden mülteci veya geçici sığınmacı derdini anlattığında doğru yönlendirilecek. Hukuki yardıma ihtiyacı olup olmadığını varsa nasıl bir yardıma ihtiyacı var, buradaki arkadaşlarımız belirleyecek. Eğer çok acil bir durum varsa doğrudan kendileri müdahale edecek. Onun dışındaki tüm dosyaları Şanlıurfa'daki adli yardım gönüllüsü avukatlara yönlendirecekler."
Feyzioğlu, Şanlıurfalı meslektaşlarından bu hizmete sahip çıkmalarını isteyerek, "Türkiye'ye emsalsiz bir hizmeti Şanlıurfa'dan götürelim yani hep birlikte tarih yazalım." dedi.
Törene, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, UNHCR Türkiye Temsilcisi Katharina Lumpp, Şanlıurfa Baro Başkanı Ahmet Tüysüz ile avukatlar katıldı.
Sedanur cinayetinde Müge Anlı detayı! Gözaltına alındı
Savaşa adım adım: İdlib'e öyle ya da böyle geliyoruz
Halk otobüsü şoförü 80 saniyelik kırmızı ışıkta inip sigara içti
Müdür çalışanını 'yanlışlıkla' hava kompresörüyle öldürdü
AK Parti ve MHP arasında ittifak için ilk görüşme bugün
Whatsapp kullanıcılarına büyük şok: Eğer bu telefonlardan birini kullanıyorsanız...
Resmen istila etmişler! Gören şaşıp kaldı
Torpil isteyen AK Partili ilçe başkanı fax numaralarını karıştırdı, yanlışlıkla CHP'li isme gönderdi
Gaziantep'te bir okul... Öğretmen ilkokul öğrencilerini kıbleye çevirip 'zemzem' suyu içirdi
Uzmanlar uyardı! İşte en zararlı uyku pozisyonu
Okuyucu Yorumları 0 yorum