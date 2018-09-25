Türkiye'de en fazla Suriyelinin bulunduğu Şanlıurfa'da, mülteci ve sığınmacılar için Türkiye Barolar Birliği (TBB) ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından Hukuk Kliniği açıldı.

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, "Türkiye’de Mülteci, Sığınmacı ve Geçici Koruma Altındaki Kişilerin Adalete Erişimlerinin Desteklenmesi" projesi kapsamında, İmam Bakır Mahallesi'nde kurulan Hukuk Kliniği'nin açılışında yaptığı konuşmada, Şanlıurfa'da çok sayıda Suriyeli bulunduğunu söyledi.

Feyzioğlu, dünyada hiçbir ülkenin Türkiye'nin üstlendiği bu göreve yakın bir sorumluluğu üstlenmediğine dikkati çekerek, Avrupa'da konuşulan sayıların 30 ve 40 bin mülteciyi alıp almamalarıyla sınırlı olduğunu belirtti.

Bu anlamda Türkiye'nin büyük bir yükün altında olduğunun her platformda dile getirilmesinin gerektiğini vurgulayan Feyzioğlu, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 4 milyon Suriyeliyi Türkiye'de misafir ediyoruz. Bu 4 milyon kişi dezavantajlı olması nedeniyle potansiyel suç mağduru, potansiyel suç faili. Bu büyük sorunla hepimiz el ele verip boğuşmak ve başarmak zorundayız. Bunu yaparken de bir eziklik duymadan Türkiye'nin dünyadaki en büyük işi ve sorumluluğu üstlendiğini bilerek yapmak zorundayız. Bir anda 4 milyon yeni kişi yükünü adli yardım bütçemizin kaldırması mümkün değildir. Çünkü Türkiye'de adli yardım hizmeti avukatların çok büyük fedakarlıklarıyla yürüyor. Avukatlar ücretlerini 1,5-2 yıl sonra alabiliyor. Yüz binlerce davanın ücretinin 2 sene sonra alındığını düşünün, avukatların ne kadar büyük bir fedakarlık yaptığını anlarsınız. O zaman bu bütçenin en azından mülteciler, sığınmacılar açısından desteklenmesi gerekiyordu."