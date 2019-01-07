Kuveyt’in Ankara Büyükelçisi Zevavi ise Şanlıurfa'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Yardımların Suriyelilerin hayatlarını kolaylaştırdığını belirten Erin, "Bugün Kuveytli hayır kurumlarımızın Suriyeli kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştırmak üzere yapmış oldukları ve uyguladıkları bazı projeleri de yerinde görmüş olacağız. Şanlıurfa’da uyguladıkları her bir proje Kuveyt ile Türkiye arasındaki kardeşliğin, dostluğun ve birlikteliğin güçlenmesine vesile oluyor. Peygamberler Şehri Şanlıurfa her zaman Kuveytli kardeşlerimizi ağırlamaktan iftihar duyar." diye konuştu.

Vali Erin, ziyarette yaptığı konuşmada, Suriyelilere yönelik yürütülen yardım çalışmalarına katkı sunan Kuveyt devleti ve halkına teşekkür etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükelçi Zevavi ve beraberindeki heyet, kentte yaşayan Suriyelilere yönelik yapılan yardımlar konusunda Vali Erin ile görüştü.

Şanlıurfa'ya ilk kez geldiğini ve bundan sonra tekrar geleceğini kaydeden Zevavi, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa'da Suriyelilere karşı ensar kültürünü gördüm. Türkiye ile Kuveyt arasındaki ilişki dostluğun yanında aynı zamanda stratejik bir ilişkidir. İki ülkenin yönetim anlayışıyla böyle bir ilişkiye sahip olduk ve sahip olduğumuz ilişkilerden iftihar ediyoruz. Suriyeli kardeşlerimize yönelik sizlerin yardımları yanında dinimizin gereği olarak aslında manevi anlamda kendimizi de kurtarmak amacıyla yapıyoruz. Verebildiklerimiz karşılığında Allah bizleri muvaffak etsin ve ülkelerimizi belalardan korusun."

Ziyaretin ardından Zevavi ve beraberindeki heyet, Suriyelilere yapılan yardımları yerinde görmeleri için gezi programına katıldı.

