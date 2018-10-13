Şanlıurfa'da taciz iddiası

Şanlıurfa'da kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğünce dün basında yer alan "kız çocuğuna taciz" haberleriyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Olayın yaşandığı Camikebir Mahallesi'ndeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen kişinin E.K. (47) olduğunu belirledi.
Şüpheli Mance Mahallesi'nde saklandığı evde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Dün bazı basın kuruluşlarında sokakta bir kız çocuğunun taciz edildiği görüntüler yayımlanmıştı.
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