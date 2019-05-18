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Şanlıurfa’da tacizcinin evi ve işyeri kundaklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2019 03:52 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde liseli kız çocuklarına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan zanlının evi ve işyeri kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklandı.Olay gece geç saatlerinde İlçenin Camikebir Mahallesinde meydana geldi.

Şanlıurfa’da tacizcinin evi ve işyeri kundaklandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde liseli kız çocuklarına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan zanlının evi ve işyeri kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklandı.
Olay gece geç saatlerinde İlçenin Camikebir Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddiaya göre fotokopi dükkanına gelen kız çocuklarına uyku ilacı içirip cinsel istismarda bulunan E. Ö ile yanında çalışan K. Ç ismindeki bayan şikayetler üzerine göz altına alındı. Zanlılar emniyetteki ifadelerin sonrasında mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın ardından E. Ö’ye ait ev ve eve bitişik olan fotokopi dükkanında yangın çıktı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen ev ve iş yeri kullanılamaz hale gelirken, polis evin kundaklandığı şüphesiyle inceleme başlattı. Polis yangını çıkaran kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlatırken, cinsel istismar olayında 3 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.

Şanlıurfa’da tacizcinin evi ve işyeri kundaklandı

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