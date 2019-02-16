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Şanlıurfa'da takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2019 22:08 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı, 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı

BİRECİK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı, 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Birecik-Şanlıurfa yolunun 5’inci kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa'dan Birecik'e giden 27 ACJ 676 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kazada, sürücü ile otomobildeki Zeynep ile Esra Aslanoğlu yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Şanlıurfa'da takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı

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