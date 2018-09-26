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Şanlıurfa'da tanker tıra çarptı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 18:50 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da tanker tıra çarptı: 1 ölü

Şanlıurfa'da tankerin tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Ömer Sulun idaresindeki 21 GF 973 plakalı LPG yüklü tanker, Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 10'uncu kilometresinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 KF 142 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada tanker sürücüsü Sulun, araçta sıkıştı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından çıkarılan Sulun, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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