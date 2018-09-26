Şanlıurfa'da tanker tıra çarptı: 1 ölü

Şanlıurfa'da tankerin tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Ömer Sulun idaresindeki 21 GF 973 plakalı LPG yüklü tanker, Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 10'uncu kilometresinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 KF 142 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada tanker sürücüsü Sulun, araçta sıkıştı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından çıkarılan Sulun, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Türkiye İsmail Devrim'i konuşurken bir intihar daha!
Trump'tan BM Güvenlik Konseyi'nde Türkiye'ye İdlib teşekkürü!
Diyarbakır'da dilencinin üzerinden çıkan 7 bin lira zabıtayı bile şoke etti! İkinci olay ise...
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde doğalgaz patlaması
ABD'den korkunç tehdit: Korkunç sonuçlarla karşılaşırsınız
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan proje açıklaması
Erdoğan'dan sert eleştiri: Nabzı atmıyor
MHP'de flaş görevden alma kararı!
AK Partili isim 'Şov yapmaya gerek yok' deyip büyükşehir adaylığını açıkladı!
Yeni iPhone XS ve iPhone XS Max'ta inanılmaz hata!
Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Bu uygulamalar kısa süreliğine bedava oldu...
Okuyucu Yorumları 0 yorum