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Şanlıurfa’da tarihi Pazar Camisi ibadete açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 16:38 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da onarım ve tadilat için kapatılan tarihi Pazar Camisi restorasyon çalışmalarının ardından ibadete açıldı.Şanlıurfa’nın merkez Eyyübiye ilçesi Haşimiye Meydanı’nda bulunan tarihi Pazarı Camisi’nin restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Şanlıurfa’da onarım ve tadilat için kapatılan tarihi Pazar Camisi restorasyon çalışmalarının ardından ibadete açıldı.
Şanlıurfa’nın merkez Eyyübiye ilçesi Haşimiye Meydanı’nda bulunan tarihi Pazarı Camisi’nin restorasyon çalışmaları tamamlandı. 2017 yılından beri restorasyon çalışmaları devam eden cami Cuma namazı kılınarak ibadete açıldı.
Şanlıurfa’nın en eski camilerinden olan Pazar Camisi’nin açılışını gerçekleştiren Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, "Şanlıurfa’nın ata yadigarı olan en eski camilerinden biri olan Pazar Cami’si bugün itibariyle cuma namazı kılınarak vatandaşlarımız için ibadethane açıldı. 2 yılla yakın bir dönem restorasyon çalışması yapılıyordu. Pazar Camisi’nde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Pazar Camisi’ne, Hoca Ahmet Camisi de denilmektedir. Pazar Camisi 12. yüzyıla kadar dayanan bir tarihe sahiptir. Pazar Camisi asırlardır bu şekilde ayakta duruyor” dedi.
Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Palalı’da, "Bugün Şanlıurfa ilimizin en eski camilerinden biri olan ve 12. yüzyılda yapılan Pazar Camisi’nin restorasyon sonrası ibadete açıldı. Restorasyon 18 aylık bir sürede yapıldı. 10 Ekim 2017’de ihalesi yapıldı. 4 Aralık 2017’de müteahhit firmaya yer teslimi yapıldı. Ocak 2018 tarihi itibariyle cami ibadethaneye kapatıldı. Pazar Camisi’nde izinsiz olarak yapılan eklentilerin hepsi kaldırıldı. Caminin ana yapısı çelik demirlerle birbirine bağlandı. Cami içerisinde kaybolan kitabeler açığa çıktı. Cami üst örtüsü statik olarak güçlendirildi. Camide Balıklıgöl Platosu’ndan gelen su açığa çıkarıldı. 11 Nisan Şanlıurfa Kurtuluş yıllarında olan minarede restore edildi. Cami giriş kapısı tekrar kemerli bir şekilde ortaya çıkarıldı” diye konuştu.
Pazar Camisi’nin açılışına, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı, Mehmet Ali Cevheri, Eyyübiye İlçe Müftüsü, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Şanlıurfa’da tarihi Pazar Camisi ibadete açıldı

Şanlıurfa’da tarihi Pazar Camisi ibadete açıldı

Şanlıurfa’da tarihi Pazar Camisi ibadete açıldı

Şanlıurfa’da tarihi Pazar Camisi ibadete açıldı

Şanlıurfa’da tarihi Pazar Camisi ibadete açıldı

Şanlıurfa’da tarihi Pazar Camisi ibadete açıldı

Şanlıurfa’da tarihi Pazar Camisi ibadete açıldı

Şanlıurfa’da tarihi Pazar Camisi ibadete açıldı

Şanlıurfa’da tarihi Pazar Camisi ibadete açıldı

Şanlıurfa’da tarihi Pazar Camisi ibadete açıldı

Şanlıurfa’da tarihi Pazar Camisi ibadete açıldı

Şanlıurfa’da tarihi Pazar Camisi ibadete açıldı

Şanlıurfa’da tarihi Pazar Camisi ibadete açıldı

Şanlıurfa’da tarihi Pazar Camisi ibadete açıldı

Şanlıurfa’da tarihi Pazar Camisi ibadete açıldı
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