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Şanlıurfa'da tarlaya uçan otomobilin sürücüsü yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.01.2019 20:35 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçarak ters döndü, sürücü yaralandı.

Şanlıurfa'da tarlaya uçan otomobilin sürücüsü yaralandı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçarak ters döndü, sürücü yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Siverek-Şanlıurfa yolunun 30’uncu kilometresinde meydana geldi. Berat Korkuş yönetimindeki 34 NT 6364 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu tarlaya uçarak ters döndü. Otomobil hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı sürücü Korkuş, tedaviye alındı. Korkuş'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şanlıurfa'da tarlaya uçan otomobilin sürücüsü yaralandıŞanlıurfa'da tarlaya uçan otomobilin sürücüsü yaralandıŞanlıurfa'da tarlaya uçan otomobilin sürücüsü yaralandı

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