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Şanlıurfa’da taşlı sopalı kavga kamerada

19.02.2021 16:03 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 7 kişi yaralandı.

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 7 kişi yaralandı. Meydan savaşını andıran kavga cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Edinilen bilgiye göre olay, Hayati Harrani Mahallesi’nde meydana geldi. Hayati Harrani Caddesi üzerinde daha önce aralarında iddiaya göre kız alıp verme meselesi yüzünden husumet bulunan akraba iki aile karşı karşıya geldi. İki kişi arasında başlayan tartışmaya diğer aile fertlerinin de katılmasıyla büyüyerek taş, sopa ve bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Meydan savaşını andıran kavgada taş ve sopa darbeleri ile İ.B.M., A.M., M.M., Ş.M., H.K., İ.K. ile İ.H.K. yaralandı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada yaralanan 7 kişi ihbarla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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