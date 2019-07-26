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Şanlıurfa'da 'tefeci' operasyonu: 12 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2019 17:26 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, polisin tefecilik yapıldığı belirlenen 9 iş yerine düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 12 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa'da 'tefeci' operasyonu: 12 tutuklama

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, polisin tefecilik yapıldığı belirlenen 9 iş yerine düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 12 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vergi uzmanlarıyla birlikte İlçe merkezinde 9 iş yerinde tefecilik yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, iş yerlerinde yaptığı aramada farklı firma ve kişilere ait çok sayıda POS cihazı, kredi kartı, tapu ve çek defteri ile evrak ele geçirildi. İş yerlerindeki 12 kişi ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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