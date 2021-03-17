HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şanlıurfa’da tefeci operasyonunda 7 gözaltı

Şanlıurfa’da tefeci operasyonunda 7 gözaltı

17.03.2021 16:29 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’da tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, tefecilik suçuyla mücadeleye yönelik bazı adreslere operasyon düzenledi.

Şanlıurfa’da tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, tefecilik suçuyla mücadeleye yönelik bazı adreslere operasyon düzenledi. Toplamda 6 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahısların nakit ihtiyacı olan mağdurlara yüksek faizli borç para vererek karşılığında senet imzalattıkları, imzalattıkları senetleri icraya vererek mağdur şahısları zor duruma düşürdükleri tespit edilen dokümanlar ile çok sayıda dijital materyale, senet ve alacak verecek defterine el konuldu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Herkes korkup, iğreniyor! 14 yıldır bu işi bedavaya yapıyor Herkes korkup, iğreniyor! 14 yıldır bu işi bedavaya yapıyor
Korkunç olay! 17 yaşındaki genç kız öldürüldüKorkunç olay! 17 yaşındaki genç kız öldürüldü
Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!
1/

En Çok Okunan Haberler

Hakaret davasında İmamoğlu'nun cezası belli oldu

Hakaret davasında İmamoğlu'nun cezası belli oldu

İki doz koronavirüs aşısı olana karantina yok

İki doz koronavirüs aşısı olana karantina yok

Doğadan topladı, zengin oldu!

Doğadan topladı, zengin oldu!

Akaryakıtta tavan fiyat kararı!

Akaryakıtta tavan fiyat kararı!

Lüks villadaki vahşet kan dondurmuştu! Yeni detay

Lüks villadaki vahşet kan dondurmuştu! Yeni detay

Son seçim anketindeki oy oranları dikkat çekti

Son seçim anketindeki oy oranları dikkat çekti

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

4 kişinin ölümüne neden olan tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı

4 kişinin ölümüne neden olan tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı

İşkenceci eşini öldüren Melek İpek'ten dehşete düşüren sözler

İşkenceci eşini öldüren Melek İpek'ten dehşete düşüren sözler

İETT çalışanını taciz eden kadına tepki yağıyor

İETT çalışanını taciz eden kadına tepki yağıyor

Diğer Haberler

Ankara'da fuhuş operasyonu: 7 gözaltı

Ankara'da fuhuş operasyonu: 7 gözaltı

Koronavirüs tedavisi gören Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş taburcu oldu

Korona tedavisi gören Diyanet İşleri Başkanı Erbaş taburcu oldu

Çanakkale zaferi ile ilgili kolay çizimler | Çanakkale zaferi resmi çizimi

Çanakkale zaferi ile ilgili kolay çizimler

Diyarbakır'da 2 çocuk annesi, boğazına sarılı yazmayla evde ölü bulundu

Dehşet! 2 çocuk annesi, boğazına sarılı yazmayla ölü bulundu

Tartışma yaratmıştı! Falezlere aydınlatma projesi durduruldu

Tartışma yaratmıştı! Falezlere aydınlatma projesi için flaş karar

Burdur'da korkunç olay! 17 yaşındaki genç kız, parkta tartıştığı erkek tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Korkunç olay! 17 yaşındaki genç kız öldürüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.