Şanlıurfa'da tefecilik operasyonu

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik yaptıkları tespit edilen çeteye yönelik bazı ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda, G1 piyade tüfeği ve bu silaha ait 565 mermi, 3 ruhsatsız tabanca ve 1010 mermi, kurusıkı tabanca, çok miktarda tapu, çek, senet, protokol ve 5 POS cihazı ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından işlemleri yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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