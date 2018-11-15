Şanlıurfa'da tefecilik operasyonu

Şanlıurfa'da tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişi, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yaptığı çalışmalarda kuyumcu görünümdeki bazı iş yerlerinin pos cihazı kullanarak, tefecilik yaptığını belirledi.

Ekipler, kent merkezindeki 4 ayrı iş yerine düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 8 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramada çok sayıda pos cihazı, kredi kartı ve hesap defterleri ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

