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Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılarına operasyonda 40 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2019 12:58 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA merkezli 18 ilde, telefonla aradıklarına kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp, dolandırıcılık yaptığı öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılarına operasyonda 40 tutuklama

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA merkezli 18 ilde, telefonla aradıklarına kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp, dolandırıcılık yaptığı öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 69 kişiden 40'ı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefon dolandırıcılarına yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki 3 aylık takibin ardından 18 ilde, 76 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda; telefonla aradıkları kişileri, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıttıktan sonra çeşitli suçlamalar yöneltip, verdikleri hesaba para yatırılmasını sağlayarak, dolandıran 69 kişi gözaltına alındı. Aralarında kamu görevlilerinin de olduğu şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 71 cep telefonu, 63 SIM kart, 2 bilgisayar, 25 bin lira ile çok sayıda doküman ele geçirildi. Yapılan araştırmada şüphelilerin, telefonla tuzaklarına düşürdükleri kişilerden toplam 4 milyon 754 bin lira aldıkları tespit edildi.
3 GÜN 3 GECE DÜĞÜN YAPMIŞ
Operasyonda; Akçakale'de gözaltına alınan, 1'i resmi nikahlı 4 eşi ve 19 çocuğu olan Hasan Güney'in (65), çetenin elebaşı olduğu belirtildi. Güney'in, evine olası operasyonda yakalanmamak için gizli tünel açtığı ve baskında burada yakalandığı öğrenildi. 25 kez işlediği 'dolandırıcılık' suçundan aranan Güney'in, 4 lüks otomobilinin bulunduğu ve birlikte yaşamaya başladığı Suriye uyruklu kadınla kısa süre önce 3 gün 3 gece düğün yaptığı ortaya çıktı.
Hasan Güney'in oğlu Halil Güney'in (24) de Akçakale'de gözaltına alındığı belirtildi.
40 TUTUKLAMA
Emniyette sorgulanıp, sağlık kontörlünden geçirilen 69 kişi, daha sonra midibüslerle güvenlik önlemi alınarak, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden, Hasan Güney ve oğlu Halil Güney'in de aralarında bulunduğu 40'ı tutuklanarak, cezaevine konulurken, 29 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılarına operasyonda 40 tutuklamaŞanlıurfa'da telefon dolandırıcılarına operasyonda 40 tutuklamaŞanlıurfa'da telefon dolandırıcılarına operasyonda 40 tutuklamaŞanlıurfa'da telefon dolandırıcılarına operasyonda 40 tutuklama

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