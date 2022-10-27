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Şanlıurfa’da telefonla dolandırıcılık olayında 3 gözaltı

27.10.2022 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’da telefon dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin, kendilerini polis, savcı veya asker olarak tanıtarak telefonla dolandırıcılık yapan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Şanlıurfa’da telefonla dolandırıcılık olayında 3 gözaltı

Şanlıurfa’da telefon dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin, kendilerini polis, savcı veya asker olarak tanıtarak telefonla dolandırıcılık yapan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bu çerçevede tespit edilen 3 şüphelinin Gaziantep’ten Şanlıurfa’ya geldiği bilgisini alan ekipler, kent merkezi girişinde bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 4 kolye, 10 bilezik, 7 yüzük, 7 küpe, 4 kolye ucu, 2 sikke altın, 65 avro ve 1965 lira ele geçirildi. Araçtaki G.Y. M.Y. ve A.A.’nın İstanbul’da 25 Ekim’de Sudan uyruklu Türk vatandaşının dolandırılması olayının şüphelileri olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 3 zanlı emniyete götürüldü.
Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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