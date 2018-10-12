HABER

Şanlıurfa'da temel kazısında dinamit infilak etti, iş makinesi operatörü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2018 14:55 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da yem fabrikası inşaat alanında daha önceden unutulduğu iddia edilen dinamit, iş makinesiyle yapılan temel kazısı sırasında infilak etti.

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da yem fabrikası inşaat alanında daha önceden unutulduğu iddia edilen dinamit, iş makinesiyle yapılan temel kazısı sırasında infilak etti. Patlamada, iş makinesi operatörü Bedir Obuz (24) başına isabet eden kaya parçalarıyla olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay, öğle saatlerinde 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yem fabrikası inşaat alanında meydana geldi. İddiaya göre, fabrikanın temel kazısını yapan iş makinesi operatörü Bedir Obuz, inşaat alanında çalıştığı sırada büyük bir gürültüyle patlama meydana geldi. Patlamada kepçenin içersine fırlayan kaya parçaları, operatörün başına ve yüzüne isabet etti. Kanlar içersinde kalan Obuz’u gören diğer işçiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, müdahalede bulundukları Bedir Obuz'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis alanda geniş güvenlik önlemi alırken, bomba imha uzmanları da olay yerinde incelemede bulundu. Polisin incelemesinde, inşaat alanında kayaları parçalamak için daha önceden konulup unutulduğu değerlendirilen bir dinamitin patladığı belirtildi. Patlamada ölen operatör Bedir Obuz'un cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

PARTNERCanan Karatay'dan kilo verdiren kahvaltı tarifleriCanan Karatay'dan kilo verdiren kahvaltı tarifleri
Saka kuşu avcısına 4 bin lira cezaSaka kuşu avcısına 4 bin lira ceza
Türkiye'ye şaşkına çeviren olay! İki erkek düğün salonunda evlendiTürkiye'ye şaşkına çeviren olay! İki erkek düğün salonunda evlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Terör örgütü PKK'ya büyük darbe! Serbest Paksoy ve Selçuk Köse öldürüldü

Terör örgütü PKK'ya büyük darbe! Serbest Paksoy ve Selçuk Köse öldürüldü

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli gelişme

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli gelişme

Aleyna Tilki reklam filminden bakın ne kadar kazandı?

Aleyna Tilki reklam filminden bakın ne kadar kazandı?

ABD'li Rahip Brunson hakim karşısında!

ABD'li Rahip Brunson hakim karşısında!

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

Türkiye'nin en büyük parkında rahatsız etmediği kimse kalmadı!

Türkiye'nin en büyük parkında rahatsız etmediği kimse kalmadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İğrenç sapık kamerada! Engelli kızı dakikalarca sıkıştırdı

İğrenç sapık kamerada! Engelli kızı dakikalarca sıkıştırdı

Türkiye'ye şaşkına çeviren olay! İki erkek düğün salonunda evlendi

Türkiye'ye şaşkına çeviren olay! İki erkek düğün salonunda evlendi

Şanlıurfa'da 'pes' dedirten görüntü! İki liseli kız sokak ortasında...

Şanlıurfa'da 'pes' dedirten görüntü! İki liseli kız sokak ortasında...

Okula gidiyorum' diye evden çıktı! Göknur 1 haftadır kayıp

Okula gidiyorum' diye evden çıktı! Göknur 1 haftadır kayıp

Yamaçtan koptu, evin yanına düştü! Faciaya kıl payı...

Yamaçtan koptu, evin yanına düştü! Faciaya kıl payı...

Bulaşıcı hastalıklardan ellerinizi yıkayarak korunun

Bulaşıcı hastalıklardan ellerinizi yıkayarak korunun

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.