Şanlıurfa'da temel kazısında dinamit infilak etti, iş makinesi operatörü öldü

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da yem fabrikası inşaat alanında daha önceden unutulduğu iddia edilen dinamit, iş makinesiyle yapılan temel kazısı sırasında infilak etti. Patlamada, iş makinesi operatörü Bedir Obuz (24) başına isabet eden kaya parçalarıyla olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay, öğle saatlerinde 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yem fabrikası inşaat alanında meydana geldi. İddiaya göre, fabrikanın temel kazısını yapan iş makinesi operatörü Bedir Obuz, inşaat alanında çalıştığı sırada büyük bir gürültüyle patlama meydana geldi. Patlamada kepçenin içersine fırlayan kaya parçaları, operatörün başına ve yüzüne isabet etti. Kanlar içersinde kalan Obuz’u gören diğer işçiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, müdahalede bulundukları Bedir Obuz'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis alanda geniş güvenlik önlemi alırken, bomba imha uzmanları da olay yerinde incelemede bulundu. Polisin incelemesinde, inşaat alanında kayaları parçalamak için daha önceden konulup unutulduğu değerlendirilen bir dinamitin patladığı belirtildi. Patlamada ölen operatör Bedir Obuz'un cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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