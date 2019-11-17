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Şanlıurfa'da terk edilmiş bulunan eşek Osmaniye'de sahiplendirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 10:01 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da terk edilmiş bulunan eşek Osmaniye'de sahiplendirildi

OSMANİYE (AA) - Osmaniyeli hayvansever tarafından Şanlıurfa'da çöp konteynerinin yanında bitkin bulunan eşek, tedavisinin ardından sahiplendirildi.

Osmaniye'den eşiyle Şanlıurfa'ya günübirlik seyahate giden avukat Alican Köylüoğlu, dönüş yolunda Halfeti ilçesi yakınında çöp konteynerinin yanında bitkin eşeği fark etti.

Terk edilmiş hayvanı arkadaşının aracıyla aldırarak Osmaniye'ye getiren Köylüoğlu, tedavisini yaptırdığı eşeğin sahiplenilmesi için sosyal medya aracılığıyla hayvanseverlerden yardım istedi.

Osmaniye'de Dereobası köyü kırsalında hayvancılıkla uğraşan Mehmet Kurt, eşeği sahiplenerek adını "Kadife" koydu. Büyükbaş hayvanlar ve buzağıların da bulunduğu çiftlikte kalan eşek, kısa sürede ortama uyum sağladı.

Alican Köylüoğlu, AA muhabirine, sahipsiz, beslenme, barınma ve tedaviye ihtiyacı bulunan hayvanlara yardım etmek için elinden geleni yaptığını söyledi.

Çöp konteynerinin yanına terk edilmiş eşeği orada bırakmaya vicdanının el vermediğini dile getiren Köylüoğlu, eşeğin durumunun şu anda çok iyi olduğunu belirtti.

Mehmet Kurt da eşeğin çiftlikteki diğer hayvanlarla güzel vakit geçirdiğini kaydetti.

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