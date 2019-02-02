Şanlıurfa'da terör operasyonları

Şanlıurfa'da son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen terör operasyonlarında gözaltına alınan 37 zanlıdan 10'u tutuklandı,
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütlerinin eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilebilmesi amacıyla yapılan çalışmalarda, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri, yardım ve yataklık ettikleri veya sosyal medya üzerinden propaganda yaptıkları tespit edilen 23 şüpheli gözaltına alındı.
Ekipler ayrıca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 13, DEAŞ terör örgütüne yönelik çalışmalarda ise 1 kişiyi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u tutuklanırken 27'si ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
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