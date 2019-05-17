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Şanlıurfa’da terör operasyonu: 10 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 13:23 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 10 şahıs gözaltına alınırken şahısların kaldıkları evlerde yapılan aramada ise çok sayıda silah ve örgütsel doküman ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün faaliyetlerini önlemek amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde çalışma başlattı.

Şanlıurfa’da terör operasyonu: 10 gözaltı

Şanlıurfa’da PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 10 şahıs gözaltına alınırken şahısların kaldıkları evlerde yapılan aramada ise çok sayıda silah ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün faaliyetlerini önlemek amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde çalışma başlattı. Yapılan çalışma neticesinde PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 10 şahıs düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şahısların kaldıkları evlerde yapılan aramada ise 1 adet kaleşnikof marka uzun namlulu silah, bu silaha ait 4 adet şarjör ile 90 adet mermi, 1 adet mavzer marka uzun namlulu silah ve bu silaha ait 16 adet mermi, 2 adet ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 4 adet şarjör ile 16 adet mermi ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Emniyete götürülen şahısların sorgulandığı belirtilirken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Şanlıurfa’da terör operasyonu: 10 gözaltı

Şanlıurfa’da terör operasyonu: 10 gözaltı

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